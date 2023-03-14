Ты уродливый, пучеглазый кролик, мерзкий кусок д*рьма. Фьюри «нежно» обратился к Усику

Главное: Тайсон Фьюри оставил очередное оскорбительное послание Усику. Британский боксер утверждает, что не думает прятаться и готов сразиться с украинским чемпионом.

Детали: Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри жестко высказался в адрес украинского чемпиона Александра Усика.

Британец в Instagram-stories опубликовал пост, в котором сделал ряд оскорблений. Также критику от Фьюри получил бизнесмен и ведущий радиостанции talkSPORT Саймон Джордан.

«Я не могу дождаться. Я в лучшей форме своей жизни. Я, черт побери, готов рвать и метать. Я хочу, чтобы бой состоялся на этой неделе. Усик, ты уродливый, пучеглазый кролик со щелью между зубов. Мерзкий кусок д*рьма, ты улетишь, б***ь, в нокаут. И всем моим хейтерам: идите вы на х*й за свои слова о том, что я получу 70 процентов призовых от боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Саймон Джордан, ты маленькая с**ка. Теперь понятно, почему ты потерял сто миллионов фунтов на неправильном бизнесе, мелкая сосиска», — написал Фьюри в своем Instagram.

«Мы разнесем бойцов первого тяжелого веса. Я сильнее, чем когда-либо. Я монстр. Бойцы первого тяжелого веса будут уничтожены», — подчеркнул Фьюри.

Отметим, что титульный бой запланирован на 29 апреля в Великобритании.

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