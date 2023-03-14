В Москве над аэропортом «Внуково» заметили неизвестный БПЛА

Главное: Над аэропортом «Внуково» в Москве зафиксировали неизвестный беспилотник. Сотрудники аэропорта обратились в полицию из-за этого инцидента.

Детали: Неизвестный беспилотник зафиксировали в небе над аэропортом «Внуково» в Москве. Беспилотный летательный аппарта (БПЛА) пролетал возле взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает российский провластный Telegram-канал Mash во вторник, 14 марта.

«По нашим данным, квадрокоптер двигался со стороны поселка Московский — летал возле взлетно-посадочной полосы. Это могло привести к задержке десятка рейсов», — говорится в сообщении.

Сотрудники аэропорта сообщили о БПЛА в полицию.

В настоящее правящий режим России не озвучил никаких официальных комментариев на этот счет.

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