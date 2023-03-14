Стало известно, где сегодня в Украине продолжат отключать электричество после атаки россиян

Главное: В Киеве и трех областях Украины продолжат отключать электричество. Проблемы после атаки россиян сохраняются.

Детали: В «Укрэнерго» поведали об актуальной ситуации с электричеством в нашей стране на вторник, 14 марта. Сообщается, что потребление электроэнергии находится на уровне рабочего дня, ее производства достаточно, однако в ряде регионов возможны отключения света из-за повреждения сетей после воздушной атаки россиян 9 марта.

Информируется следующее: «Все еще существуют сетевые ограничения в Житомирской и Харьковской областях вследствие повреждений сетей, нанесенных последней атакой россиян. При росте потребления в этих регионах в пиковые часы возможно применение графиков почасовых отключений».

Отмечается: «Также для устранения риска перегрузки оборудования в Киеве и в Киевской области возможны аварийные отключения».

Сообщается, что сложной остается ситуация в приграничных районах Черниговщины, Сумщины и регионах по линии фронта, где враг постоянными артобстрелами повреждает распределительные сети.

Говорится о том, что сейчас работают все виды электростанций, а лимитов для областей нет.

Кроме этого продолжается незначительный импорт электроэнергии.

Резюмируется, что сейчас ведутся работы по возобновлению работы электростанций, поврежденных в результате атак России.

В тему: В Киев и области остаются существенные проблемы с электричеством.