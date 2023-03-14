Украинцев проинформировали об актуальной ситуации с электричеством в стране

Главное: В Украине почти нет ограничений электричества. Однако проблемы сохраняются.

Детали: Министр энергетики Украины Герман Галущенко поведал о ситуации с электричеством в нашей стране на вторник 14 марта. По его словам, сегодня энергосистема будет работать без ограничений потребителей.

Сообщается, что сейчас генерация имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей Украине.

Уточняется, что ведутся ремонтные работы на объектах высоковольтных сетей, пострадавших в результате последнего массированной атаки россиян 9 марта.

Информируется: «В Житомирской области возможны ограничения электроснабжения отдельных категорий потребителей из-за ремонта сетевой инфраструктуры».

В тему: В Киев и области остаются существенные проблемы с электричеством.