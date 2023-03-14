Главное: Госстат оценил падение ВВП в Украине. По сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора), ВВП в четвертом квартале прошлого года уменьшился на 4,7%.

Детали: В четвертом квартале 2022 года реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины упал на 31,4% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года, после падения на 30,8% в третьем квартале, 37,2% — во втором и 15,1% — в первом. Об этом 13 марта сообщила Государственная служба статистики.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора), ВВП в четвертом квартале прошлого года уменьшился на 4,7%.

По данным Госстата, в 2021 году ВВП Украины вырос на 3,4% после спада на 3,8% в 2020 году, его номинальный объем составил 5 трлн 450,8 млрд грн, или около $200 млрд.

В начале января Минэкономики оценивало падение реального ВВП Украины по итогам 2022 года на уровне 30,4% (±2%) при оценке падения в четвертом квартале на 35,5% (±2%).

НБУ в конце января оценил спад ВВП в 2022 году в 30,3%, в том числе в четвертом квартале — в 35%.

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