В России произошла настоящая пьяная дичь

Главное: Дикое происшествие случилось в России. Могильщики напоили водкой лисенка.

Детали: Дикий случай произошел в поселке Большое Пикино города Бор Нижегородской области России. О нем поведала начальник городского ветеринарного управления Елена Иванова.

По ее словам, пьяные могильщики нашли на местном кладбище лисенка и напоили его водкой, влив в зверька полбутылки.

Сообщается, что на прием ветеринарной клинике поступил звонок, что в поселке около Дома культуры прогуливается нетрезвый мужчина с лисой за пазухой, а вид у животного нездоровый.

Информируется, что мужчину с диким животным удалось быстро найти и забрать лису на осмотр.

В клинике специалисты оценили состояние зверя, как крайне тяжелое, напоминающее агонию. Ветеринары подозревали у него бешенство. На следующее утро лисенок еще был жив, тогда ветеринары решили узнать подробности находки зверя, а работник кладбища пояснил, что найденный лисенок не проявлял агрессии, но выглядел очень слабым.

В итоге могильщики решили вылечить его с помощью водки.

Резюмируется: «Специалисты поняли, что лисенка нужно лечить от очень сильного похмелья и интоксикации. Его плотно покормили и обеспечили свежей водой, и уже спустя двое суток животное пришло в себя. Сейчас ему лечат травмированную лапу».

В тему: В России произошло нечто очень дикое.