Золотая малина 2023 досталась фильму про Мэрилин Монро

Главное: Организаторы антипремии «Золотая малина 2023» огласили список победителей. Фильм «Блондинка» оказался лучшей худшей лентой.

Детали: Организаторы антипремии «Золотая малина 2023» огласили список победителей. Фильм «Блондинка» оказался лучшей худшей «пошлой женоненавистнической» лентой, авторы которой «бесстыдно эксплуатируют память» актрисы Мерилин Монро.

Худшая мужская роль. «Золотую малину» получил актер и певец Джаред Лето. Критики не оценили его работу в фильме «Морбиус». Эту ленту организаторы антипремии назвали «пустым вампирским фильмом Marvel».

Худшая мужская роль второго плана. Том Хэнкс, как отметили организаторы премии, слишком далеко зашел, когда создал свою версию полковника Тома Паркера в биографическом фильме «Элвис». Сама лента, кстати, номинирована на «Оскар».

Худшее экранное комбо. Эту антипремию также решили отдать Хэнксу. Организаторы заявили, то актер якобы заслуживает «Золотую малину» за "латексное лицо«в фильме «Элвис». Кроме этого, Хэнкса раскритиковала за смешной акцент.

Худшая женская роль. В этом году ни одна актриса не получила антипремию. Организаторы «Золотой малины» присудили ее себе, за то что ошибочно номинировали в этой категории 12-летнюю Киру Армстронг, вызвав этим шквал критики.

Худшая женская роль второго плана. Антипремию получила американская актриса гватемало-пуэрториканского происхождения Андриа Архона. Критики не оценили ее роль в фильме «Морбиус». Там она сыграла Мартину Бэнкрофт.

Худший фильм и худший сценарий. Сразу две «Золотые малины» получил фильм «Блондинка». Кстати, Ана де Армас, сыгравшая в ленте Мэрилин Монро, получила за эту работу номинацию на «Оскар».

Худший приквел, римейк, плагиат или сиквел. Эту антипремию получил фильм «Пиноккио». В нем, кстати, также снимался Том Хэнкс. Организаторы премии назвали фильм «бессмысленным, бездушным переосмыслением».

Худший режиссер. Антипремию получил Machine Gun Kelly (Колсон Бейке). Ему присудили «Золотую малину» за работу над фильмом «Доброго траура». В нем снялась Меган Фокс.