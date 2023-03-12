Штормовое предупреждение объявили синоптики для киевлян

Главное: Синоптики предупредили о том, что в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Спасатели объявили штормовое предупреждение.

Детали: Синоптики предупредили киевлян о том, что в украинской столице ожидается ухудшение погодных условий. Спасатели объявили в регионе штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба областной военной администрации.

По информации Украинского гидрометеорологического центра, ночью 12 марта — порывы ветра 15-20 м/с. І уровень опасности. Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили жителям столицы, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Тем временем в КГГА опубликовали рекомендации, которые необходимо соблюдать при ухудшении погоды:

— все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

— на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

— в случае сильного ветра спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;

— избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.