Гуф передозил наркоту: российский рэпер «взял в заложники» жену с ребенком

Российский рэпер Алексей Долматов (Гуф) не скрывает, что употреблял запрещенные вещества, но теперь его поступки перешли все границы. Сейчас Гуф и его новая жена Юлия находятся на Пхукете вместе со своей общей дочерью — маленькой Тиной. В своем Instagram россиянин начал публиковать странные Stories.

Сначала он поздравил с 8 марта свою первую жену Айзу, а затем принялся угрожать своей нынешней избраннице. Гуф намекал, что все, что принадлежит ему, он никому не отдаст.

После этого рэпер снял на видео, как его избранница плачет. Девушка кричала и пыталась вразумить Гуфа. Она отметила, что он настолько переборщил с запрещенными веществами, что теперь не отдает себе отчет в поступках.

Как оказалось, Алексей Долматов (Гуф) взял жену и ребенка «в заложники». Он спрятал паспорта и не отдает их своей избраннице. Она умоляла, чтобы Гуф вернул ее документы. Но тот постоянно твердит что-то о секретах и требует, чтобы жена рассказала ему правду о своей матери.

После этого Гуф снял себя на видео и заявил, что умирает. Он утверждает, что много пил и теперь у него «аллергия на спиртное». Во всем этом Долматов винит жену. Также он заявил, что «еле стоит на ногах» и ему срочно нужна скорая.

Первая жена Гуфа, певица Айза, уже прокомментировала инцидент. Она отметила, что к рэперу летит его сестра, которая поможем ему прийти в себя. Судя по всему, Гуфа ждет рехаб или лечение.