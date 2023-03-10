Лига чемпионов: «Колос» поиздевался над грандами европейского футбола

Пресс-служба украинского «Колоса» из Ковалевки опубликовала забавное видео в официальном TikTok-аккаунте клуба.

На видео «Колос» подшучивает над многими топ-клубами: «Арсеналом», «Атлетиком», «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом», «ПСЖ», «Ромой», «Наполи», «Байером» и «Лион».

Все дело в трофеях Лиге чемпионов. У «Колоса» нет побед на этом турнире. Однако если прибавить к титулам «Колоса» титулы «Реала» (14), то это количество будет больше, чем общее количество трофеев у всех выше перечисленных клубов, поскольку у них, как и у «Колоса», также 0 побед в самом престижном клубном европейском турнире.

«Колос» — украинский футбольный клуб из села Ковалёвка Киевской области. Основан в 2012 году. С сезона 2019/20 выступает в Премьер-лиге.