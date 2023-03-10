Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В «Дію» вернули важную для водителей функцию

В «Дію» вернули важную для водителей функцию

Агата Кловская
10.03.23 16:58
145
В «Дію» вернули важную для водителей функцию

Главное: В «Дію» вернули оплату штрафов за нарушение ПДД. Некоторое время эту функцию дорабатывали.

Детали: Штрафы за нарушение ПДД, выписанные камерами автоматической видеофиксации нарушений, снова вернут в приложение «Дія». Об этом сообщает пресс-служба «Дії».

Некоторое время эта функция у «Дії» была отключена и штраф можно было оплатить альтернативным способом. Для оплаты штрафа можно было перейти по ссылке QR-кода, размещенному на лицевой стороне постановления или воспользоваться чат-ботом ShtrafyPDRbot.

Также можно было оплатить с помощью электронных платежных систем и сервисов или лично в банках Украины.

«Это было нужно, чтобы средства поступали в местные бюджеты, а не на один счет, как раньше. Доработка успешно завершена», — говорится в сообщении.

В тему: В «Дії» появилась судьбоносная функция.

Тэги: автомобиль, общество, ПДД, Дия, штрафы, дія

Комментарии

Статьи

10.03.23 17:20

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Тайна «гаванского синдрома»
10.03.23 09:23

Тайна «гаванского синдрома»

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Суд обязал полицейских расследовать рукоприкладство украинского военкомата
Суд обязал полицейских расследовать рукоприкладство украинского военкомата
Суд обязал полицейских расследовать рукоприкладство украинского военкомата
Суд обязал полицейских расследовать рукоприкладство украинского военкомата
Три причины, которые позволяют не приходить в военкомат по повестке
Три причины, которые позволяют не приходить в военкомат по повестке
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
10.03.23 18:35

В Гамбурге из-за стрельбы свихнувшегося члена секты «Свидетели Иеговы» пострадала украинка
10.03.23 18:18

Лига чемпионов: «Колос» поиздевался над грандами европейского футбола
10.03.23 16:44

Опубликована нецензурная песня Земфиры
10.03.23 16:22

За сутки Bitcoin достиг почти двухмесячного минимума
10.03.23 16:10

Священник УПЦ собрал 80 тыс. грн для помощи пострадавшим от войны
10.03.23 15:53

Минобороны Британии назвало причину большой паузы между ракетными ударами РФ по Украине
10.03.23 15:24

В ООН пророчат распад России на несколько субъектов
10.03.23 15:18

Две крупные арабские страны наконец-то решили помириться
10.03.23 14:58

У российских чиновников начали забирать загранпаспорта, — СМИ
10.03.23 14:32

ВСУ уничтожили в Бахмуте большую часть ЧВК «Вагнер»
10.03.23 18:35

В Гамбурге из-за стрельбы свихнувшегося члена секты «Свидетели Иеговы» пострадала украинка
10.03.23 13:56

В Киеве отменили стабилизационные отключения
10.03.23 12:54

В ОП рассказали, когда Украина пойдет в контрнаступление
10.03.23 12:33

В Киеве снова начали отключать электричество
10.03.23 12:15

Первая система Patriot уже в Украине. Но есть нюанс
10.03.23 11:38

Названа сумма замороженных активов россиян
10.03.23 09:40

Си Цзиньпин в третий раз переизбран председателем Китая
10.03.23 09:29

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 156 990 солдат
09.03.23 15:53

На ЗАЭС вернули электроснабжение
09.03.23 13:50

К Земле приближается потенциально опасный астероид
03.03.23 21:02

Дмитрий Нагиев в сине-желтой куртке: российский актер поддержал Украину?
09.03.23 11:03

Стало примерно известно, какие инфраструктурные цели поразили россияне во время своей последней атаки на Украину
08.03.23 11:25

Рамзан Кадыров заявил, что украденный у него в Чехии конь стоит… десять миллионов долларов
07.03.23 14:41

Лукашенко обозвал Зеленского гнидой
05.03.23 20:26

Василий Ломаченко сделал совместное фото с российским чемпионом
07.03.23 17:56

В Чехии украли коня Кадырова
06.03.23 16:52

В Мариуполе водители общественного транспорта устроили бунт
06.03.23 08:51

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 153 770 солдат
06.03.23 12:44

Семен Кривонос возглавил НАБУ
07.03.23 09:59

В районе аэродрома «Бельбек» в Крыму прогремели взрывы
Фото и Видео
В Гамбурге из-за стрельбы свихнувшегося члена секты «Свидетели Иеговы» пострадала украинка
В Гамбурге из-за стрельбы свихнувшегося члена секты «Свидетели Иеговы» пострадала украинка
В Гамбурге из-за стрельбы свихнувшегося члена секты «Свидетели Иеговы» пострадала украинка
В Гамбурге из-за стрельбы свихнувшегося члена секты «Свидетели Иеговы» пострадала украинка
Опубликована нецензурная песня Земфиры
Опубликована нецензурная песня Земфиры
Endless Summer Vacation: Майли Сайрус презентовала свой новый альбом
Endless Summer Vacation: Майли Сайрус презентовала свой новый альбом
Байден устроил очередную клоунаду на публике
Байден устроил очередную клоунаду на публике
Александр Мациевский: стало известно имя украинского военного, расстрелянного за слова «Слава Украине»
Александр Мациевский: стало известно имя украинского военного, расстрелянного за слова «Слава Украине»
Кайл Уокер попал в пикантный скандал
Кайл Уокер попал в пикантный скандал
В США столкнулись два легкомоторных самолета – погибли люди
В США столкнулись два легкомоторных самолета – погибли люди
В Южной Корее грузовик протаранил очередь людей
В Южной Корее грузовик протаранил очередь людей
В Тбилиси митингующие штурмуют здание парламента, ситуация выходит из-под контроля властей
В Тбилиси митингующие штурмуют здание парламента, ситуация выходит из-под контроля властей
Филипп Киркоров напуган и «вьется, как уж на сковородке», - Троицкий
Филипп Киркоров напуган и «вьется, как уж на сковородке», - Троицкий
fraza.com
Новости блогосферы
18.02.23 18:55

17-летних парней перестали выпускать из Украины
17.02.23 21:37

Нас ждет финансовый крах и ликвидация бумажных денег
02.02.23 12:06

Депутат Тищенко вывез на отдых под видом волонтеров двух парней призывного возраста
06.01.23 12:01

BlackRock подталкивает легализацию криптовалюты в Украине

Опрос

Кто заразил молодежь "вирусом" ЧВК Редан?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.