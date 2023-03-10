В «Дію» вернули важную для водителей функцию

Главное: В «Дію» вернули оплату штрафов за нарушение ПДД. Некоторое время эту функцию дорабатывали.

Детали: Штрафы за нарушение ПДД, выписанные камерами автоматической видеофиксации нарушений, снова вернут в приложение «Дія». Об этом сообщает пресс-служба «Дії».

Некоторое время эта функция у «Дії» была отключена и штраф можно было оплатить альтернативным способом. Для оплаты штрафа можно было перейти по ссылке QR-кода, размещенному на лицевой стороне постановления или воспользоваться чат-ботом ShtrafyPDRbot.

Также можно было оплатить с помощью электронных платежных систем и сервисов или лично в банках Украины.

«Это было нужно, чтобы средства поступали в местные бюджеты, а не на один счет, как раньше. Доработка успешно завершена», — говорится в сообщении.

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