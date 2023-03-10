За сутки Bitcoin достиг почти двухмесячного минимума

Главное: Bitcoin стремительно подешевел за сутки. Падение вызвано ситуацией на фондовом рынке США и крахом крупного кредитора криптоиндустрии.

Детали: В пятницу, 10 марта, стоимость Bitcoin опускалась ниже 20 000 долларов, достигнув почти двухмесячного минимума. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

За последние 24 часа минимальная цена Bitcoin составила 19 580 долларов, а максимальная — 21 819 долларов. Суточное падение — более 7%.

Отметим, что в начале 2023 года криптовалюта оказалась на отметке в 16 600 тысячи долларов, но к середине февраля выросла до 25 000 долларов.

Как пишет CNBS, падение криптовалюты вызвано рядом факторов.

Так, движение цен на Bitcoin тесно связано с фондовыми рынками США, в частности с Nasdaq. В четверг основные американские индексы закрылись снижением.

Кроме того, во вторник 7 февраля, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что процентные ставки могут вырасти и остаться выше, чем ожидалось.

Еще одним важным фактором, влияющим на цены на криптовалюту, является крах Silvergate Capital — крупного кредитора криптоиндустрии. Компания заявила в 8 февраля, что сворачивает операции и ликвидирует свой банк.

«Падение Silvergate — еще один пример того, как крах крупной криптовалютной биржи FTX продолжает оказывать влияние на отрасль. FTX была крупным клиентом Silvergate», — напомнил телеканал.

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