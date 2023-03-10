У российских чиновников начали забирать загранпаспорта, — СМИ

Главное: В России ФСБ или специальный отдел по месту работы забирают у чиновников загранпаспорта якобы на хранение. Тем, кто не доверяет свой документ «хранителям», предлагают уволиться.

Детали: В России у чиновников и сотрудников государственных компаний забирают заграничные паспорта. Об этом сообщает российское оппозиционное издание Новое время.

Сообщается, что иногда запрет на выезд распространяется не только на государственных служащих, но и на работников банков.

Паспорта забирает ФСБ или специальный отдел по месту работы — якобы на хранение. Тем, кто не доверяет свой документ «хранителям», предлагают уволиться, но в некоторых случаях, как сообщает издание, сотрудники ФСБ намекают, что при отказе отдать паспорт его могут «аннулировать».

Некоторые россияне из вышеназванных категорий увольняются, не дожидаясь запугиваний.

Источники издания рассказали, что большинство кремлевских сотрудников «даже и не пытаются» куда-то выехать, хоть единого правила или распоряжения о запрете покидать РФ нет. Некоторым не разрешают выезжать за границу вообще, а некоторым позволено ездить в пределах зоны ЕАЭС (Евразийская экономическая зона, в которую входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия) или ОДКБ (страны Организации Договора о коллективной безопасности).

В министерствах — индивидуальный подход к поездкам, но если у чиновника есть какой-то доступ к любым секретным сведениям, выезд за границу ему перекрыт.

В тему: По информации украинской разведки, в России ограничили выезд из страны военнообязанным.