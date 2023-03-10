Две крупные арабские страны наконец-то решили помириться

Главное: Иран и Саудовская Аравия решили помириться. Страны возобновили дипотношения.

Детали: Иран и Саудовская Аравия наконец-то решили помириться. Страны подписали соглашение о возобновлении дипотношений.

Как передает иранское агентство Tasnim, до конца весны страны планируют открыть посольства.

Информируется, что совместное заявление было подписано после нескольких дней переговоров между главой Высшего совета национальной безопасности Ирана и его саудовским коллегой в Пекине.

Сообщается, что по итогам переговоров они договорились возобновить дипломатические отношения и открыть посольства и представительства в течение двух месяцев.

Главы МИД двух стран намерены встретиться для обсуждения реализации соглашения.

Стоит напомнить, что дипломатические отношения между государствами были разорваны в 2016-м году после нападения на саудовские дипломатические представительства в Иране протестующими против казни королевством известного шиитского богослова Нимра ан-Нимра.

В тему: Завершить войну в Украине попытаются арабы.