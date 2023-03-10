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Новости > ЕС призвал Азербайджан покинуть оккупированные территории Армении

ЕС призвал Азербайджан покинуть оккупированные территории Армении

Автор: «Фраза»
10.03.23 12:51
138
ЕС призвал Азербайджан покинуть оккупированные территории Армении

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра подчеркнул факт оккупации Азербайджаном территории Армении, отметив, что ЕС призывает Азербайджан вернуться к границам до 12 сентября 2022 года.

Как сообщили Аналитика в Федерации армянских организаций Нидерландов, министр сказал об этом в ответ на вопросы нескольких парламентских фракций о встрече лидеров Нидерландов и Азербайджана в Давосе.

Вопке Хукстра сообщил, что встреча, состоявшаяся в Давосе в январе между премьер-министром Рютте и президентом Алиевым, была инициирована нидерландской стороной с целью передачи озабоченностей по поводу блокады Лачинского коридора, и в ходе этой встречи премьер-министр Нидерландов подчеркнул, что гражданское население Нагорного Карабаха не должно становиться жертвой политической ситуации, а также подчеркнул важность разблокирования Лачинского коридора во исполнение Трехстороннего заявления от 2020 года.

Глава МИД сообщил, что Нидерланды в рамках ЕС и СЕ также активно работают с целью разблокирования Лачинского коридора. Он также отметил, что Азербайджан плохо выполняет решения ЕСПЧ.

В ответах на вопросы парламентариев министр иностранных дел Нидерландов подтвердил, что Азербайджан импортирует газ из России для обеспечения выполнения своих обязательств перед Евросоюзом и подчеркнул, что этот вопрос будет поднят Еврокомиссией.

Министр Вопке Хукстра подтвердил оккупацию Азербайджаном территории Армении, подчеркнув, что ЕС призывает Азербайджан вернуться к границам, существовавшим до 12.09.2022 года.

В ответах министр коснулся также вопроса незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных, заверив, что вопрос о необходимости их репатриации постоянно поднимается в переговорах с азербайджанскими официальными лицами.

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