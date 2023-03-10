В Киеве снова начали отключать электричество

Главное: Электричество снова отключают в Киеве. В некоторых районах.

Детали: После воздушной атаки россиян на Киев накануне в четверг, в пятницу, 10 марта, в украинской столице ввели стабилизационные отключения электричества. Об этом информирует ДТЭК.

Отмечается, что причиной для этого стали повреждения оборудования.

Уточняется, что ограничения касаются не всего города: стабилизационные отключения ввели в части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов.

Резюмируется: «По причине повреждения оборудования энергетические объекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов».

В тему: Украинцам рассказали, где сохраняются проблемы с электричеством после атаки россиян.