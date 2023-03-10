Украинцам рассказали, где сохраняются проблемы с электричеством после атаки россиян

Главное: После атаки россиян накануне Украину столкнулась с проблемами с электричеством. В частности, в Житомирской и Харьковской областях.

Детали: После воздушной атаки россиян в минувший четверг, в пятницу, 10 марта, в нашей стране сохраняются определенные проблемы с электричеством. О них поведали в «Укрэнерго».

Сообщается, что в Житомирской и Харьковской областях действуют почасовые отключения электроэнергии, а в Днепропетровской и Запорожской областях введены аварийные отключения.

Информируется: «В Житомире и Харькове часть потребителей все еще остаются без электроснабжения. Критическая инфраструктура этих городов работает преимущественно от автономных источников питания. Лимиты потребления к остальным областям не доводились, потребление покрывается имеющимся производством электроэнергии».

Сообщается, что в результате значительного повреждения оборудования существуют сетевые ограничения в Житомирской и Харьковской областях, которые приводят к необходимости применять графики почасовых отключений.

Поясняется, что эти графики составляют и применяют облэнерго.

Отмечается, что в Днепропетровской и Запорожской областях действуют аварийные отключения.

Резюмируется, что ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение, однако восстановительные работы требуют времени.

В тему: Многие киевляне продолжают сидеть без отопления.