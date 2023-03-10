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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Россия перестала атаковать Украину с территории Беларуси

Россия перестала атаковать Украину с территории Беларуси

Александр Панько
10.03.23 12:16
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Россия перестала атаковать Украину с территории Беларуси

Главное: Атаки России на Украину с территории Беларуси прекратились. Их нет уже несколько месяцев.

Детали: Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона заявил, что Россия перестала атаковать нашу страну с территории Беларуси. Москва не использует воздушное пространство Минска уже несколько месяцев.

Информируется: «Из Беларуси давно не применяется вооружение. Я помню, пожалуй, еще несколько месяцев назад применялись «Шахеды»: по Днепру они шли в Киевскую область, их там сбивали по дороге. Сейчас воздушное пространство Беларуси уже не используется».

Уточняется, что россияне бьют даже по Киевской области ракетами С-300 и С-400, которые они запускают с территории своей страны.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 156 990 солдат.

Тэги: общество, Россия, война, Беларусь, новости Украины

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