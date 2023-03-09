Крупнейшая криптобиржа подложила россиянам огромную свинью

Главное: Крупнейшая криптобиржа запретила россиянам операции с долларом и евро. Binance объяснила это решение ограничениями в рамках десятого пакета санкций Евросоюза против России.

Детали: Самая крупная криптовалютная биржа в мире Binance закрыла для граждан России возможность покупки и продажи долларов и евро через свой p2p-сервис. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на представителя биржи.

В Binance объяснили такую меру введением 10 пакета санкций Евросоюза против РФ.

Биржа запретила россиянам, а также любым физлицам, проживающим в России, покупку и продажу долларов и евро через свой P2P-сервис. Кроме того, Binance запретила гражданам ЕС покупать и продавать рубли по P2P.

«Для продолжения использования Binance P2P пользователи могут выбирать другие доступные фиатные валюты», — отметил представитель биржи.

P2P-сервисы Binance и других криптобирж россияне стали активно использовать в 2022 году как инструмент для перевода денег за рубеж, после того, как обычные SWIFT-переводы стали затруднены. С помощью таких сервисов можно перевести деньги с одного криптокошелька на другой или купить криптовалюту.

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