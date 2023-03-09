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Новости > На ЗАЭС вернули электроснабжение

На ЗАЭС вернули электроснабжение

Агата Кловская
09.03.23 15:53
158
На ЗАЭС вернули электроснабжение

Главное: Электроснабжение ЗАЭС восстановлено. Станция переходит с дизель-генераторов на получение электроэнергии из Объединенной энергосистемы Украины.

Детали: Запорожская атомная электростанция снова подключена к сети. Об этом сообщает «Укрэнерго».

Указано, что специалисты возобновили энергопитание Запорожской АЭС, прерванное сегодняшними ракетными ударами.

«ЗАЭС переходит с дизель-генераторов на получение электроэнергии для собственных нужд из Объединенной энергосистемы Украины», — говорится в сообщении.

В тему: Запорожская АЭС полностью обесточена: мир на грани ядерной катастрофы.

Тэги: общество, электричество, Укрэнерго, война в Украине, ЗАЭС, энергоснабжение

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