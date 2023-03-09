Воздушная тревога объявлена в одной из областей... России

Главное: В Свердловской области объявили воздушную тревогу. Местные власти говорят, что это «следствие хакерских действий».

Детали: В России в Свердловской области по телевидению объявили воздушную тревогу по телевидению и радио. Об этом сообщает российское издание e1.ru.

В частности, сегодня по телевизионным каналам в Свердловской области показали предупреждение со словами «все немедленно в укрытие!». Также подобные предупреждения прозвучали и по местному радио.

«На территории региона в результате взлома серверов радиостанций и телевизионных каналов была объявлена воздушная тревога в эфире. Российское Министерство чрезвычайных ситуаций в регионе сообщает, что эта информация ошибочна, не соответствует действительности», — цитирует издание местное МЧС.

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