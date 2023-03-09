В Укрaине продолжaет дешеветь топливо на АЗС

Главное: В Украине продолжают снижаться цены на топливо. Больше всех подешевел автогаз.

Детали: Розничные цены на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине 9 марта 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Таковы данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,42 гривен за литр (-0,05 гривен), на дизельное топливо — 49,07 гривен за литр (-0,09 гривен), на автогаз — 23,07 гривен за литр (-0,11 гривен).

Розничные цены в Украине:

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