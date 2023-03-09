Жертвами ракетного удара по Львовской области стали пять человек

Главное: Россия нанесла ракетный удар по Львовской области. Его жертвами стали пять человек.

Детали: Как минимум пять человек стали жертвами ракетного удара россиян по Золочевскому району Львовской области, который состоялся в четверг, 9 марта. Об этом информирует глава местной ОВА Максим Козицкий.

Информируется, что ракета упала на жилую застройку, в результате чего возник пожар.

Увы, огонь уничтожил три дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.

Кроме этого погибли трое мужчин и две женщины: в момент падения ракеты люди находились у себя дома.

Сообщается, что завалы еще разбирают, под ними могут быть другие люди.

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