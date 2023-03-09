После атаки россиян в Украине возникли проблемы с интернетом

Главное: В Украине наблюдаются проблемы с интернетом. После воздушной атаки россиян.

Детали: После воздушной атаки России, которая прошла в четверг, 9 марта, в Украине наблюдаются проблемы с интернетом. Об этом информирует NetBlocks.

Информируется следующее: «Подтверждено: показатели показывают значительное снижение подключения к интернету во многих регионах Украины после широкомасштабных российских ракетных атак сегодня утром, главным образом из-за аварийного отключения электроэнергии».

Отмечается, что из-за отключения света в некоторых регионах нашей страны наблюдаются проблемы с мобильной связью.

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