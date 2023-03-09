Удар России по Киеву: пострадали три человека, повреждены автомобили и здания

Главное: Россия нанесла удар по Киеву. Пострадали три человека.

Детали: Утром четверга, 9 марта, Россия нанесла воздушный удар по Киеву. О его последствиях поведала полиция.

Информируется, что пострадали три человека в Святошинском районе, повреждены автомобили и здания.

Сообщается, что в результате обстрела произошли попадания в Голосеевском и Святошинском районах.

Уточняется: «В результате взрыва пять автомобилей полностью уничтожены и еще пятнадцать повреждены. Вместе с тем, повреждены фасады находящихся рядом домов».

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