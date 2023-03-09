У жителей Житомира начались массовые проблемы после ночной атаки россиян

Главное: Россия ночью атаковала Житомир. Город остался без воды и электричества.

Детали: Житомиру серьезно досталось после воздушной атаки россиян в ночь на четверг, 9 марта. О последствиях поведал мэр города Сергей Сухомлин.

Чиновник поведал, что в регионе был поврежден энергетический объект.

В результате у горожан исчезла вода, электричество и отопление. Также не ходит электротранспорт.

Информируется: «Из крана не течет вода, в большинстве домов нет электроэнергии. Ситуация сложная. Энергетики, коммунальщики делают все возможное».

Ожидается, что вскоре смогут подать воду и включить отопление.

Сообщается: «Электротранспорт выводить невозможно, нет мощностей. И очень много будет ограничений с точки зрения энергоснабжения».

В то же время глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко поведал, что РФ нанесла удар по области дронами-камикадзе: был поражен один из объектов энергетической инфраструктуры, из-за чего без электричества остались почти 150 тысяч абонентов.

Подчеркивается, что энергетикам удалось заживить объекты критической инфраструктуры области: «Они смогут начать переключение потребителей на резервные линии питания, как только будет ликвидирован пожар. Жертв и пострадавших предварительно нет».

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