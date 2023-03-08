Названа страна, которая «спасла Украину в первые дни войны»

Главное: В первые дни войны с Россией Украину спасла Канада. Так считает Урсула фон дер Ляйен.

Детали: Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Канада спасла Украину в первые дни войны с Россией. Ее слова цитирует издание Spiegel.

Так, во время выступлении в парламенте в Оттаве, она отметила: «Я не могу переоценить это: Канада спасла Украину в первые несколько дней».

Сообщается, что Канада поняла важность того, что происходит в Украине раньше многих других, в том числе европейцев.

По ее словам, начав военную подготовку украинских бойцов после российской аннексии Крыма в 2014-м году, Канада внесла решающий вклад в обороноспособность Украины в начале российского вторжения в феврале прошлого года.

Кроме этого она поблагодарила премьер-министра страны Джастина Трюдо за сотрудничество в оказании помощи Украине: «Все, что мы сделали для Украины, мы сделали вместе».

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