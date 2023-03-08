Украинцам поведали об актуальной ситуации с электричеством в стране

Главное: Ситуация с электричеством в Украине остается стабильной. Дефицита нет.

Детали: В «Укрэнерго» поведали о ситуации с электричеством в стране. Появились актуальные данные на среду, 8 марта.

Сообщается, что ситуация сейчас – стабильная, и она будет оставаться такой в дальнейшем при отсутствии новых атак россиян на энергосистему.

Информируется, что потребление остается на уровне рабочего дня, увеличение светового дня и потепление влияют на его постепенное снижение.

Подчеркивается, что работают все виды электростанций в энергосистеме, чего достаточно для покрытия потребления.

При этом импорт электроэнергии – незначителен.

Отмечается, что дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 25 день подряд и пока не прогнозируется.

В сообщении сказано: «Сниженное потребление, восстановление работы некоторых генерирующих мощностей, обеспеченность ресурсом гидрогенерации и сезонный стремительный рост позволили сформировать в энергосистеме определенный резерв мощности, что повышает уровень надежности электроснабжения и операционной безопасности энергосистемы».

Уточняется, что ограничения использования для потребителей не запланированы, но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

Резюмируется, что в Одесской области продолжаются работы по повышению надежности питания региона. Кроме этого продолжаются ремонтные работы на всех других объектах «Укрэнерго», поврежденных обстрелами.

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