Светлана Моргунова: знаменитая ведущая закрылась в квартире и перестала общаться с людьми

Российский журналист Андрей Малахов побывал в гостях у знаменитого диктора Центрального телевидения СССР с 1961 года Светланы Моргуновой, закрывшейся на все замки в своей собственной квартире. Весной 2020 года она пережила смерть своего сына по имени Максим, а шесть месяцев спустя у неё произошёл инсульт, что заставило Светлану Моргунову отказаться от публичных выходов.

После прохождения реабилитационных мероприятий в связи со сложностями здоровья Светлана Моргунова лишена возможности самостоятельного передвижения по квартире. Ходить она может только с поддержкой. Речь Светланы Моргуновой является достаточно невнятной. В связи с тем, что знаменитость перестала узнавать многих людей, большинство из них приняли решение об уходе из её жизни. Обязанности по уходу за Светланой Моргуновой возложены на плечи её внучки и невестки.

Родные и друзья Светланы Моргуновой обеспокоены её чрезмерной закрытостью от окружения и нежеланием поддерживать общение. Буквально на глазах 83-летняя Моргунова превращается в слабое и безжизненное существо.