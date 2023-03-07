В Чернигове решили закрыть «пункты несокрушимости»

Главное: Власти Чернигова приостановили работу Пунктов несокрушимости. При необходимости их снова откроют.

Детали: Власти Чернигова решили приостановить работу «пунктов несокрушимости» в городе. Об этом сообщает «Суспільне».

Такое решение было принято на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в обладминистрации сегодня, 7 марта.

Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Григорий Годун отмечает, что «пункты несокрушимости» в Чернигове откроют при необходимости. В частности, если в городе не будет света.

«Пункты несокрушимости переводят в режим готовности, если не будет света и тепла больше 24 часов, тогда пункты несокрушимости продолжат работать», — объяснил он.

По его словам, такое решение было принято из-за того, что ситуация в Чернигове стабилизировалась, а жители больше не приходят в пункты.

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