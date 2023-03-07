Россия теряет под Бахмутом в пять раз больше людей, чем Украина, — CNN

Главное: Ситуация в Бахмуте сложная. Враг активно штурмует украинские позиции, но безуспешно. Несет колоссальные потери.

Детали: Российские военные потеряли в боях за Бахмут Донецкой области в пять раз больше солдат, чем украинские защитники. Об этом в понедельник, 6 марта, пишет CNN со ссылкой на источники НАТО.

В частности, собеседник агентства сообщил, что на каждого погибшего в районе Бахмута украинского солдата, потери россиян составляют, по меньшей мере, пять человек.

Чиновник отметил, что соотношение пять к одному — обоснованная оценка, основанная на данных разведки. Он добавил, что Украина также несет значительные потери, защищая город.

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