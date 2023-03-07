В Госдепе рассказали, что ждет российских оккупантов на фронте

Главное: Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что украинцы продемонстрировали, что они в состоянии не только противостоять наступлению российских войск. Но и вернуть свою территорию.

Детали: Российская Федерация, которая развязала военный конфликт на территории Украины, терпит стратегическое поражение, а это значит, что Украина победит в войне. Об этом в понедельник, 6 марта, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, пишет «Укринформ».

Прайс отметил, что уже с первых часов вторжения России стало понятно, что она останется в проигрыше.

Он указал, что украинцы с первых дней войны продемонстрировали свою несокрушимость и желание оборонять свою землю. Прайс подчеркнул, что Путин так и не достиг ни одной заявленной ним целей.

«Украинцы продемонстрировали, что они в состоянии не только противостоять наступлению российских войск, но и вернуть территорию, которую у них отобрали. Это не изменится», — резюмировал представитель Государственного департамента США.

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