Более тысячи оккупантов и девять танков: Генштаб обновил данные о потерях противника

Главное: Также ликвидировано девять танков, 11 боевых бронированных машин, 23 артиллерийских системы, три средства ПВО, самолет, девять БПЛА оперативно-тактического уровня.

Детали: ВСУ за прошедшие сутки уничтожили 1060 военных РФ. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает Генштаб.

Общие боевые потери РФ с начала войны ориентировочно составили 154830 человек.

Также с 24 февраля прошлого года, и по состоянию на 7 марта, ликвидировано

— танков — 3432 (+9),

— боевых бронированных машин — 6714 (+11),

— артиллерийских систем — 2456 (+23),

— РСЗО — 488 (+0),

— средства ПВО — 253 (+3),

— самолетов — 303 (+1),

— вертолетов — 289 (+0),

— БПЛА оперативно-тактического уровня 2095 (+9),

— крылатых ракет — 873 (+0),

— кораблей /катеров — 18 (+0),

— автомобильной техники и автоцистерн — 5323 (+16),

— специальной техники — 236 (+2).

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