Более тысячи оккупантов и девять танков: Генштаб обновил данные о потерях противника

Главное: Также ликвидировано девять танков, 11 боевых бронированных машин, 23 артиллерийских системы, три средства ПВО, самолет, девять БПЛА оперативно-тактического уровня.
Детали: ВСУ за прошедшие сутки уничтожили 1060 военных РФ. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает Генштаб.
Общие боевые потери РФ с начала войны ориентировочно составили 154830 человек.
Также с 24 февраля прошлого года, и по состоянию на 7 марта, ликвидировано
— танков — 3432 (+9),
— боевых бронированных машин — 6714 (+11),
— артиллерийских систем — 2456 (+23),
— РСЗО — 488 (+0),
— средства ПВО — 253 (+3),
— самолетов — 303 (+1),
— вертолетов — 289 (+0),
— БПЛА оперативно-тактического уровня 2095 (+9),
— крылатых ракет — 873 (+0),
— кораблей /катеров — 18 (+0),
— автомобильной техники и автоцистерн — 5323 (+16),
— специальной техники — 236 (+2).
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