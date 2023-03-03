Су-34 рухнул возле Енакиево: что это за самолет?

Истребитель Су-34 упал сегодня возле Енакиево (Донецкая область). В ВС ВСУ заявили, что это российский истребитель сбитый силами украинской ПВО. В свою очередь, «власти» Енакиево подтвердили факт падения, но не уточнили кому принадлежит самолет.

Су-34, также известный как «Фулкрум», является российским боевым самолетом, разработанным компанией «Сухой». Он был создан в качестве замены для стареющих Су-24 бомбардировщиков и является многоцелевым самолетом, предназначенным для выполнения широкого спектра задач, включая бомбардировку, перехват воздушных целей и разведку.

Су-34 был представлен впервые на авиасалоне в Жуковском в 1999 году и впервые выполнил полет в 1990 году. Он был принят на вооружение Российскими Военно-воздушными силами в 2014 году.

Одной из главных особенностей Су-34 является его двойная кабина. Это позволяет двум пилотам сидеть рядом и управлять самолетом совместно. Это делает Су-34 идеальным для длительных миссий, так как пилоты могут чередоваться, чтобы не уставать.

Су-34 оснащен передними и задними камерами, что позволяет ему выполнять задачи разведки и наблюдения. Он также может носить до 8 тонн боеприпасов, включая различные типы бомб и ракет.

В отличие от многих других боевых самолетов, Су-34 оснащен беспроводной связью, что позволяет командиру на земле мгновенно связываться с экипажем и изменять планы миссии в режиме реального времени.

Су-34 также имеет очень высокую скорость и маневренность, что делает его опасным противником в воздушных боях. Он может лететь на высотах до 15 000 метров и имеет дальность полета до 4000 км без дозаправки.

Более того, Су-34 обладает высокой степенью защиты, включая электронные системы противодействия и бронированный кокпит, что делает его очень трудным для сбития.