Шмыгаль рассказал, сколько рабочих мест Украина потеряла из-за войны

Главное: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина потеряла более трех миллионов рабочих мест. Кабмин продолжит программу еРабота, предусматривающую предоставление украинцам грантов для начала бизнеса, развития предпринимательства и обучения.

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина за год полномасштабного вторжения России потеряла более трех миллионов рабочих мест. Об этом он сказал во время пресс-конференции 3 марта, передает Укринформ.

«Экономическое восстановление — это то, что мы должны делать. Более трех миллионов рабочих мест потеряно украинцами за год полномасштабной войны. Поэтому мы внедрили программу еРабота», — отметил премьер

По его словам, Кабмин продолжит работу программы, предусматривающей предоставление украинцам грантов для начала бизнеса, развития предпринимательства и обучения.

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