В Африке произошло жуткое ДТП, среди погибших – дети

Главное: Смертельное ДТП произошло в ЮАР. Школьные автобусы столкнулись с грузовиком.

Детали: В пятницу, 3 марта, в ЮАР произошло жуткое ДТП. В провинции Лимпопо вблизи города Сехухуне два школьных автобуса столкнулись с грузовиком.

Жертвами аварии стали как минимум пятнадцать человек, в том числе дети.

Кроме этого есть немало пострадавших.

Известно, что участок трассы, где произошло ДТП, закрыт для движения.

На месте инцидента работают спасатели и полиция.

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