Стало известно, как война в Украине ударила по посевной кампании

Главное: Война в Украине сказалась на посевной кампании. Пять миллионов гектаров сельскохозяйственных земель непригодны к использованию.

Детали: Глава Аграрного комитета Верховной Рады Александр Гайду, ссылаясь на данные от областных военных администраций, поведал о том, как война в Украине ударила по посевной кампании. По его словам, примерно пять миллионов гектаров сельскохозяйственных земель в нашей стране непригодны к использованию.

Причины – минирования, загрязнения взрывоопасными остатками или продолжающиеся боевые действия.

Парламентарий поведал: «Озимых культур засеяли всего на площади 4,5 миллиона гектаров, хотя в прошлом году эти культуры высеяли на 7,7 миллиона гектаров. Это напрямую влияет на продовольственную стабильность страны».

Отмечается: «Наша первоочередная задача – с помощью международных партнеров создать условия для разминирования земли малых и средних аграриев, у которых нет возможности сделать это самостоятельно».

Как резюмируется, представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН планируют выделить в этом году около пятидесяти миллионов долларов на закупку механизированных средств разминирования и подготовку операторов таких средств для очистки территорий.

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