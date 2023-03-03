Украинцы начинают потихоньку забывать о дефиците электроэнергии

Главное: Ситуация с электричеством в Украине стабилизировалась. Дефицита нет уже двадцать дней подряд.

Детали: В Украине постепенно улучшается ситуация с электроэнергией. Дефицита мощности нет уже двадцать дней подряд и он пока не прогнозируется.

Об этом в пятницу, 3 марта, информирует «Укрэнерго».

Как сообщается, потребление электроэнергии сейчас на уровне обычного рабочего дня и полностью обеспечивается украинской генерацией и несущественным импортом.

Подчеркивается, что сейчас работают все виды электростанций, при этом объем доступных мощностей генерации способствует повышению ее операционной безопасности.

Отмечается, что «Укрэнерго» не вводило каких-либо сетевых ограничений, однако они возможны при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления.

Стало известно, что в Донецкой области есть проблемы с электроснабжением из-за российских обстрелов и повреждений в сетях облэнерго.

Резюмируется, что энергетики продолжают ремонтные работы на всех объектах энергосистемы, которые ранее получили повреждения от ракетных и дроновых атак россиян: это требуется для увеличения доступной мощности в энергосистеме, повышения надежности передачи электроэнергии и питания отдельных регионов.

В тему: В энергетической сфере Украины наметился явный позитив.