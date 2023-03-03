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Новости > Начальник полиции Киевской области оценил вероятность повторной атаки россиян

Начальник полиции Киевской области оценил вероятность повторной атаки россиян

Александр Панько
03.03.23 10:52
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Начальник полиции Киевской области оценил вероятность повторной атаки россиян

Главное: Смогут ли россияне снова атаковать Киев? Оценку дал начальник полиции области.

Детали: Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов оценил вероятность повторной атаки России на украинскую столицу. Его слова цитирует ТСН.

Он считает ее крайне низкой из-за болотистого характера местности весной и проведения минирования территории.

Как отмечается, после деоккупации Чернобыльской зоны отчуждения там проводятся ответные фортификационные действия.

Глава полиции сказал: «Усиленные спецподразделения, сейчас у них есть соответствующая бронированная техника, тяжелое вооружение, с помощью которого можно сбить даже вертолеты. Милитарная составляющая усиливается».

Подчеркивается, что 80% территорий тут это болота, из-за чего с приходом весны по ней фактически невозможно проходить.

Резюмируется: «Я считаю, что второй поход на Киев невозможен. Хотя они могут попробовать, в таком случае получат достойный отпор».

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 151 370 солдат.

Тэги: Киев, полиция, общество, Россия, война, новости Украины

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