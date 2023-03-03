Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 151 370 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 151 370 солдат. Уничтожено 3 405 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 3 марта.

Сообщается, что погибли уже 151 370 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 405 танков, 6 673 боевые бронированные машины, 2 402 артиллерийские системы, 484 реактивных системы залпового огня, 247 средств ПВО, 301 самолет, 289 вертолетов, 2 061 БПЛА оперативно-тактического уровня, 873 крылатые ракеты, 18 кораблей/катеров, 5 281 единица автомобильной техники и автоцистерн, а также 230 единиц специальной техники.

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