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Новости > Путин вдруг решил, что в Брянской области произошел теракт

Путин вдруг решил, что в Брянской области произошел теракт

Агата Кловская
02.03.23 16:17
81
Путин вдруг решил, что в Брянской области произошел теракт

Главное: Глава Кремля охарактеризовал произошедшее в Брянской области «как очередной террористический акт, очередное преступление».

Детали: Президент РФ Владимир Путин отреагировал на произошедшие сегодня события в Брянской области с так называемыми «украинскими диверсантами», назвав их «терактом».

Глава Кремля охарактеризовал произошедшее в регионе «как очередной террористический акт, очередное преступление».

«Проникли на приграничную территорию, где открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это — гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети. Нива обыкновенная. Именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка», — сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что, мол, «хозяева украинских неонацистов не обратят внимание на атаку диверсантов». При этом, говоря о ситуации в целом, Путин заявил: «Ничего у них не получится, мы их дожмем».

В тему: В РФ заявили о «боях с диверсантами» в Брянской области. Жителей двух сел якобы взяли в заложники, идут бои. О «ДРГ из Украины» сообщили местные власти и ФСБ.

Позже выяснилось, что «диверсанты» в Брянской области оказались россиянами.

Тэги: теракт, общество, Владимир Путин, ДРГ, Брянская область

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