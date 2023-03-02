Журналисты подсчитали, сколько на самом деле россиян было мобилизовано

Главное: Журналисты высчитали возможное количество мобилизованных россиян на основании данных из 50 регионов РФ. Число мобилизованных россиян на войну может превышать 500 тысяч.

Детали: В России во время так называемой «частичной мобилизации» могли набрать на войну против Украины более 500 тысяч человек, вместо заявленной властями цифры в 300 тысяч человек. Об этом сообщает «Медиазона» по итогам собственного расследования в четверг, 2 марта.

В частности, еще в октябре прошлого года это издание предложило оценивать количество мобилизованных на войну по количеству «ускоренных» свадеб. Поскольку тогда людям с повестками разрешили жениться на один день, без обязательного месячного ожидания.

Отмечается, что тогда этим массово воспользовались мобилизованные, долгое время жили вместе, но не оформлявшие свои отношения. То есть речь идет о людях, которых принято называть сожителями.

Поскольку, как пишет издание, супруги, в отличие от сожительниц, получают возможность официально узнавать о своих мужьях, находящихся на фронте, а также рассчитывать на компенсации в случае их гибели.

«Медиазона» пишет, что в конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что мобилизация завершена и вместе с ним поток пресс-релизов о массовых свадьбах также прекратили широко продвигать. Но браки, оформленные одним днем, все же продолжились.

В частности, издание ссылается на данные Росстата, показывающие резкое увеличение количества регистраций брака в 2022 году по сравнению с предыдущим годом.

При этом в ноябре их было больше на 45 тысяч, чем годом ранее, а в декабре — на 16 тысяч. Но издание обращает внимание, что все же не во всех случаях речь идет именно о мобилизованных.

Издание высчитало возможное количество мобилизованных на основании данных из 50 регионов, в которых женились почти 25 тысяч мужчин, получивших повестку.

Вместе с тем, собрав данные о количестве мужчин призывного возраста, которые не состоят в браке, расследователи пришли к выводу, что в этих регионах призвали около 240 тысяч человек, а по всей России — эта цифра составляет около 525 тысяч.

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