На Харьковщине гражданский автомобиль подорвался на мине

Главное: В Харьковской области в лесу автомобиль подорвался на мине. Погибли четыре человека.
Детали: В лесу возле села Спиваковка в Харьковской области автомобиль подорвался на вражеской мине, погибли четыре человека. Об этом 2 марта сообщили в ГСЧС.
Отмечается, что инцидент в Изюмском районе произошел ночью 1 марта.
В машине, которая наехала на российский снаряд, находились четверо мужчин.
«В результате взрыва все они погибли. Окончательные обстоятельства трагедии выясняет Национальная полиция», — уточнили спасатели.
Подчеркивается, что на деоккупированных территориях и там, где шли интенсивные боевые действия, сохраняется высокая минная опасность.
«Оставленные оккупантами смертоносные ловушки и взрывоопасные предметы находят в самых неожиданных местах», — предупредили в ГСЧС.
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