На Харьковщине гражданский автомобиль подорвался на мине

Главное: В Харьковской области в лесу автомобиль подорвался на мине. Погибли четыре человека.

Детали: В лесу возле села Спиваковка в Харьковской области автомобиль подорвался на вражеской мине, погибли четыре человека. Об этом 2 марта сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что инцидент в Изюмском районе произошел ночью 1 марта.

В машине, которая наехала на российский снаряд, находились четверо мужчин.

«В результате взрыва все они погибли. Окончательные обстоятельства трагедии выясняет Национальная полиция», — уточнили спасатели.

Подчеркивается, что на деоккупированных территориях и там, где шли интенсивные боевые действия, сохраняется высокая минная опасность.

«Оставленные оккупантами смертоносные ловушки и взрывоопасные предметы находят в самых неожиданных местах», — предупредили в ГСЧС.

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