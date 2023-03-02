Украина может возобновить экспорт электроэнергии в Европу

Главное: Украина готова возобновить экспорт электроэнергии. Экспорт электроэнергии в Европу может быть возобновлен в течение недели при условии отсутствия обстрелов.

Детали: Украина готова снова экспортировать электрическую энергию в страны Европы. Об этом заявил член наблюдательного совета Укрэнерго Юрий Бойко в эфире единого телемарафона в среду, 1 марта.

По его словам, экспорт украинской электроэнергии в Европу может возобновиться уже в ближайшую неделю при условии, что ситуация в энергосистеме не ухудшится из-за обстрелов со стороны России.

«Мое мнение, что экспорт электроэнергии может произойти в течение следующих семи дней. И факт открытия экспорта может быть привязан к снижению потребления внутренним потребителем. В первую очередь речь идет об Одесском регионе», — сказал Бойко.

Он добавил, что в Одесской области в ближайшее время ожидаются «хорошие новости».

Вместе с тем, как отметил Бойко, если ситуация с профицитом электроэнергии будет меняться в отрицательную сторону, то решение по экспорту будет пересматриваться.

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