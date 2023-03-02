Мутацию коронавируса Кракен обнаружили еще в двух областях Украины

Главное: Штамм коронавируса Кракен «расползается» по Украине. Обнаружили во Львовской и Черкасской областях.

Детали: Мутация штамма коронавируса Omicron XBB.1.5 (Кракен) распространяется по Украине. Об этом сообщает общественного здоровья Минздрава.

Зараза выявили во Львовской и Черкасской областях.

До этого болезнь фиксировали в Сумской, Закарпатской, Одесской и Тернопольской областях.

Информируется, что Кракен подтвердило секвенирование.

В ведомстве говорят: «Благодаря работе секвенатора и команды наших специалистов удалось обработать около тысячи образцов».

Отмечается высокая заразность мутации.

Украинцам советуют: «Если вы чувствуете симптомы ОРВИ, то надевайте маску и изолируйтесь как можно скорее».

В тему: Расследование происхождения коронавируса решили приостановить.