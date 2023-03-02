В Кремле выдвинули условие по зерновой сделке

Главное: Лавров выдвинул условие по зерновой сделке. Россия требует беспрепятственный доступ для своей сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Детали: Россия согласится на продление зерновой сделки только при учете ее собственных интересов. Об этом сообщает МИД РФ в среду, 1 марта.

Указано, что сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встретились сегодня на полях встречи министров G20 в Нью-Дели.

«При обсуждении перспектив реализации Черноморской зерновой инициативы с российской стороны было подчеркнуто, что продолжение „пакетного“ соглашения по зерну возможно лишь при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки», — говорится в сообщении.

Лавров и Чавушоглу также обсудили российско-турецкие отношения и сотрудничество в торгово-экономической сфере.

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