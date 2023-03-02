Под Киевом сошел с рельсов грузовой поезд

Главное: В Борисполе сошел с рельсов грузовой поезд. В полиции уточнили, что вагоны, сошедшие с колеи, были пустые.

Детали: Накануне, 1 марта, вечером в Борисполе Киевской области сошел с колеи грузовой поезд. Об этом в среду сообщил мэр города Владимир Борисенко в Telegram.

«На переезде на улице Привокзальная сошел поезд с рельсов. В настоящее время движение со стороны Вокзала будет ограничено до утра. Выбирайте альтернативные пути движения», — предупредил он.

В свою очередь в патрульной полиции сообщили, что ЧП произошло около 20.00 по адресу Привокзальная, 38.

«Одна колесная пара находится за пределами колеи, опрокидывание не допущено», — описали событие в полиции.

Также там уточнили, что вагоны, сошедшие с пути, были пустые.

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