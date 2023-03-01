США пригнали в Европу «самолет судного дня»

Главное: В Исландию из США прибыл «самолет судного дня». Самолет используется как воздушный командный пункт Стратегического командования ВС США и оснащен автоматизированным комплексом управления пусками межконтинентальных баллистических ракет.

Детали: В Исландию прибыл американский самолет E-6BMercury, предназначенный для связи со стратегическими атомными подводными лодками с межконтинентальными баллистическими ракетами, так называемый «самолет судного дня». Об этом сообщило Европейское командование Вооруженных сил США.

«E-6B Mercury, приписанный к 1-му авиакрылу Стратегического командования Соединенных Штатов, недавно прибыл в Исландию в ходе выполнения операций в зоне ответственности Европейского командования», — говорится в сообщении.

Самолет используется как воздушный командный пункт Стратегического командования ВС США и оснащен автоматизированным комплексом управления пусками межконтинентальных баллистических ракет, выполняет задачи по обеспечению резервной системы связи со стратегическими атомными подлодками класса Ohio, находящимися на боевом патрулировании.

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