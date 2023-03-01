Жителей Белгородской области начали отселять подальше от границы с Украиной

Главное: В России начали отселять людей из «опасных» районов рядом с Украиной. Переселены будут жители, проживающие на хуторе Старый Тишанский в Волоконовском сельском поселении Белгородской области.

Детали: Жителей Белгородской области начали переселять с приграничных территорий. Жители хуторов и сел переедут в квартиры дальше границы с Украиной. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его данным, переселены будут жители, проживающие на хуторе Старый Тишанский в Волоконовском сельском поселении. Люди, проживающие там, будут переселены в квартиры.

Российские власти также обещают обеспечить людей мебелью и всем необходимым, если их жилье было разрушено.

Предварительно, из региона будет переселено около 3,7 тысячи человек. Власти государства-оккупанта обещают не покидать своих людей.

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