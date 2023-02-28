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Новости > Опубликован список ТОП-20 самых богатых людей мира

Опубликован список ТОП-20 самых богатых людей мира

Александр Панько
28.02.23 10:07
161
Опубликован список ТОП-20 самых богатых людей мира

Главное: Названы богатейшие люди мира. Список возглавил Илон Маск.

Детали: Bloomberg опубликовал свежий список миллиардеров. Названы самые богатые люди мира.

Так, основатель SpaceX и владелец Twitter Илон Маск с 187 миллиардами долларов вернул себе первое место в списке, потеснив главу и владельца LVMH Moet Hennessy Бернар Арно, у которого 185 миллиардов долларов.

Третью позицию занимает основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 117 миллиардов долларов.

Богачи

В тему: Генеральным директором Twitter стала собака.

Тэги: мир, экономика, миллиардер, финансы, Илон Маск

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